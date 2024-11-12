На Черекской ГЭС установили ротор гидроагрегата №1

На строящейся Черекской малой ГЭС, которую РусГидро возводит в Кабардино-Балкарии, специалисты «Гидроремонт-ВКК» установили ротор первого из трех новых гидроагрегатов.

Новый ротор и статор уже прошли высоковольтные испытания. Идут работы на подпятнике генератора, прокладка трубопроводов системы торможения.

«Ранее наши специалисты выполнили монтаж закладных частей и турбинного оборудования на всех трех агрегатах будущей ГЭС, сейчас идет сборка ротора гидроагрегата №2», — рассказал Андрей Диденко, главный инженер Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК.

Черекская малая ГЭС строится на реке Черек (бассейн реки Терек) в Кабардино-Балкарии. Она станет пятой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона – Нижне-Черекского каскада.

Специалисты института «Гидропроект» (входит в Группу РусГидро) спроектировали Черекскую МГЭС с минимальным воздействием на окружающую среду. Станция будет работать по деривационной схеме, без плотины и водохранилища, что исключает затопление земель и влияние на водный режим реки.

АО «Гидроремонт-ВКК» существует с 20 марта 2003 года, с 1 июля 2013 года — это единая ремонтно-сервисная компания ПАО «РусГидро».

В составе Гидроремонт-ВКК 13 филиалов и 20 производственных участков непосредственно на гидроэнергетических объектах ПАО «РусГидро». Компания располагает собственными лабораториями неразрушающего и вибрационного контроля, высоковольтных испытаний, водолазной службой.