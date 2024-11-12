Новую канатную дорогу на Ай-Петри хотят построить в Крыму

Новую канатную дорогу на гору Ай-Петри планируют построить в Крыму, сообщил во вторник на полях форума Open Mriya гендиректор курорта "Мрия" Самвел Саруханян.

"Мы готовим строительство новой канатной дороги. Готовим новый проект канатной дороги. Количество людей, которые смогут воспользоваться канатной дорогой, значимо возрастет: до 20-25 раз увеличится проходимость дороги", - рассказал Саруханян.

Саруханян добавил, что предполагается, что новая канатная дорога будет карусельного типа - с несколькими кабинками, идущими друг за другом. Также новый объект предполагает большую ветроустойчивость, что позволит повысить время работы дороги в течение года: работа существующей периодически приостанавливается из-за погодных условий. Сроки реализация проекта планируют раскрыть в первом квартале 2025 года.

"Сейчас изучается механика поставки оборудования, подготовки и запуска", - пояснил он.

Существующая канатная дорога проложена между поселком Мисхор и горой Ай-Петри (верхняя станция находится на высоте 1,1 тыс. метров), она работает с конца 1980-х годов. По натянутым канатам перемещаются две кабинки вместимостью до 40 человек. Эту дорогу планируют сохранить и продолжить ее эксплуатацию, либо использовать в качестве музея.