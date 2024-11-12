В 2025 году в Свердловской области планируют построить и отремонтировать более 220 км дорог

В Свердловской области в 2025 году планируют построить и отремонтировать более 220 км автомобильных дорог. Об этом губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил на заседании Законодательного Собрания области, где обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Стенограмма выступления опубликована на информационно портале Свердловской области во вторник, 12 ноября.

Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий момент ведется комплексная работа по развитию транспортного каркаса региона. В частности, до конца года завершат строительство продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. А в 2025 году намерены закончить реконструкцию второй очереди первого пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) протяженность почти 10 км. Кроме того, сейчас продолжается проектирование реконструкции Северного полукольца ЕКАД.

Добавим, проектирование Северного полукольца ведется во взаимодействии с администрациями Екатеринбурга и Березовского в соответствии с генеральными планами городов. В ходе реконструкции участок Екатеринбургской кольцевой дороги с 10-го по 24-й км (от Тюменского до Режевского трактов) будет расширен с двух до шести полос. Особенностью реконструируемого участка станет комплекс сложных инженерных сооружений. Здесь обновят существующие развязки и путепроводы.