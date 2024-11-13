Энергетики «Чувашэнерго» подключают к электроснабжению новые социально значимые и инфраструктурные объекты

За 10 месяцев текущего года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» обеспечили надежным электроснабжением 2 школы в Канашском и Урмарском муниципальных округах (МО), 3 фельдшерско-акушерских пункта в Шемуршинском и Ибресинском МО, 1 здание поликлиники в Урмарском МО. Для электроснабжения инфраструктурных объектов проведены работы по строительству воздушных линий электропередачи, устройству узлов учета электрической энергии и прочее. Общий объем мощности, предоставленной объектам здравоохранения и образования, составил 374,5 кВт.

Также за этот период специалисты подключили к электрическим сетям компании 16 объектов водоснабжения и водоотведения, 17 вышек связи, 16 домов для социально незащищенных граждан, выделили 5,3 МВт мощности для 200 объектов малого и среднего бизнеса. В общей сложности филиал выполнил 2468 договоров общей мощностью 42,2 МВт.

Технологическое присоединение к электрическим сетям социально значимых объектов — приоритетное направление деятельности филиала «Чувашэнерго». Таким образом энергетики вносят существенный вклад в реализацию как федеральных, так и региональных проектов, способствуя повышению инвестиционной привлекательности региона, а также обеспечивают социально-экономическое развитие республики.