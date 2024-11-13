Энергетики повысили надежность электроснабжения 60 тысяч жителей Астраханской области

Энергетики филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» в ходе подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону отремонтировали в Приволжском районе Астраханской области семь трансформаторных подстанций и свыше 22 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения более 60 тысяч жителей густонаселенного пригорода каспийской столицы.

На ЛЭП специалисты полностью заменили почти 12 км провода, установили 110 новых изоляторов, привели в нормативное состояние 74 опоры.

Также энергетики «Астраханьэнерго» выполнили ремонт и техническое обслуживание оборудования 6 ключевых подстанций 35-110 кВ: в нормативное состояние приведены 11 силовых трансформаторов и свыше 70 единиц оборудования.

Для снижения вероятности возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды энергетики очистили от поросли более 12 га охранных зон ЛЭП.