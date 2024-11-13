КЭАЗ представит отраслевые решения на Международном форуме и выставке «Транспорт России-2024»

В составе Электротехнического кластера Курской области компания продемонстрирует новинки и успешно применяемое в транспортной сфере оборудование. Выставка будет проходить с 19 по 21 ноября в Москве.

Повышать эффективность перевозок, уровень безопасности и комфорта для пассажиров. КЭАЗ помогает ведущим компаниям решать эти задачи, учитывая потребности отрасли и предлагая технологичные, качественные и надежные решения. В продуктовых портфелях КЭАЗ и KEAZ Optima представлен широкий ассортимент электротехнического оборудования, которое имеет соответствующие сертификаты и используется на крупных транспортных объектах, подвижном составе и судах.

Оборудование КЭАЗ применялось при реализации проекта «Умные дороги» в нескольких субъектах страны, на подстанциях трасс М-11 и М-12. Также ГК «КЭАЗ» производит и поставляет зарядные станции для электромобилей. По стране их уже около 100, а OptiStation DC 150M для одновременной зарядки трёх электрокаров внесена в реестр Минпромторга.

Благодаря набору необходимых характеристик, в том числе высокой виброустойчивости, аппаратами КЭАЗ оснащают грузовые электровозы «Малахит», скоростные поезда «Ласточка» и «Финист». Решения компании использованы при монтаже системы энергоснабжения Ладожского вокзала Санкт-Петербурга, широко применяются в инфраструктуре метрополитена. Только в этом году ими оборудовали 4 станции столичного метро. В 2025 году введут в эксплуатацию электродепо «Южное», также укомплектованное продукцией КЭАЗ. Кроме того, выключатели компании защищают современный электротранспорт в Республиках Беларусь и Казахстан.

Аппараты КЭАЗ получили свидетельства Российского Речного Регистра и надежно работают в условиях, необходимых для защиты энергооборудования речных судов: повышенная влажность, вибрация, ударные нагрузки. Они обеспечивает стабильную работу Северного речного вокзала Москвы, порта Высоцк в Санкт-Петербурге, военных и пассажирских кораблей, таких как судно на подводных крыльях «Метеор 125Р» и других.

На экспозиции будут представлены: электротехнические решения для транспортной отрасли, решения для распределения и управления электродвигателями с применением частотных преобразователей, устройства электропитания микропроцессорных комплексов, шкафы наружного освещения, дорожные элементы из композитных материалов, которые могут быть использованы при благоустройстве территорий.