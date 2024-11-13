Минэнерго России подтвердило готовность ООО «БГК» к работе в отопительный сезон 2024/25 года

Индексы готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон утверждены приказом Минэнерго России № 2147 от 5 ноября 2024 года «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов». Согласно документу ООО «БГК» присвоен уровень готовности – «Готов».

Получению паспорта готовности предшествовала серьёзная подготовительная работа, которую коллектив ООО «БГК» вёл в штатном режиме и завершил в установленные сроки.

По ремонтной программе в этом году в филиалах ООО «БГК» выполнили капитальные и средние ремонты одного энергоблока ПГУ, шести паровых котлов, трёх паровых турбин, четырёх генераторов, одной дымовой трубы, а также около 80 текущих ремонтов основного оборудования.

Ремонты основного оборудования сопровождались целым рядом сверхтиповых объёмов работ. Например, в период текущего ремонта турбоагрегата № 6 Уфимской ТЭЦ-2 по инвестиционной программе заменили ротор среднего давления турбины вместе с диафрагмами на модернизированные. В рамках текущего ремонта турбоагрегата № 9 Салаватской ТЭЦ по инвестиционной программе были заменены детали проточной части среднего и низкого давления с ротором турбины.

Также по инвестиционной программе проведена замена силового трансформатора на Уфимской ТЭЦ-4.

На Затонской ТЭЦ закончены работы по модернизации генератора ТГ-1 энергоблока № 1 с установкой направляющих аппаратов для интенсификации охлаждения нажимных колец статора и полной переклиновкой пазов сердечника статора с восстановлением полупроводящих покрытий стержней обмотки.

Качественное выполнение запланированных ремонтов энергетического оборудования и других мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также знания, опыт и профессионализм персонала являются залогом надёжного энергоснабжения потребителей и успешной работы объектов башкирской генерации в период низких температур, прокомментировали в Башкирской генерирующей компании.