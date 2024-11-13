Начался монтаж оборудования бустерного синхротрона ЦКП «СКИФ»

Первая ячейка «малого кольца» СКИФ — бустерного синхротрона Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — установлена в тоннеле здания инжектора. Активные работы идут и в помещениях линейного ускорителя. Монтажом оборудования занимаются специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

Первым был установлен гирдер (так специалисты называют элемент магнитно-вакуумной системы ускорителя, смонтированный на высокоточной подставке), ближайший к точке впуска электронного пучка. Эта ячейка бустера самая габаритная и тяжелая: ее длина — 3,4 м, а вес — 3,5 т.

Ранее в здании инжектора была выстроена и протестирована опорная геодезическая сеть, которая позволит выполнить высокоточный монтаж гирдеров. Требования по точности взаимного расположения гирдерных модулей составляют около 70 микрометров, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса.

Это рекордная точность для ускорителей. Данный параметр для подобных машин предыдущих поколений составлял порядка 100 микрометров. Только при таком идеально точном расположении модулей возможно достичь необходимых параметров электронного пучка.

Планируется, что к весне 2025 года все 44 гирдера бустера будут собраны в кольцо периметром 158 м и закоммутированы с инженерными системами. Также к этому сроку смонтируют автоматизированную систему радиационного контроля и начнутся испытания этого сегмента ускорительного комплекса с электронным пучком. Здесь за полсекунды пучок будет разгоняться до 3 ГэВ.

Также в здании инжектора продолжаются работы по монтажу оборудования линейного ускорителя. Ускоряющие структуры, магнитные элементы, система диагностики пучка уже выставлены в проектное положение, идет сборка вакуумной системы. Первые эксперименты с пучком запланированы на декабрь 2024 года.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).

Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.

Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России.