Разработчик оборудования для авиации и флота расширит производство в Петербурге

Производитель радиоэлектронных систем "Заслон" планирует возвести несколько новых корпусов в Московском районе Петербурга.

Петербургский разработчик и производитель оборудования для авиации и судостроения, а также микроэлектроники и программного обеспечения "Заслон" планирует построить несколько новых производственных корпусов общей площадью 34 тыс. м2 в Московском районе Петербурга.

Речь идёт о территории из нескольких участков общей площадью 2,45 га, ограниченной Старообрядческой улицей, Митрофаньевским шоссе, проектируемым продолжением Лиговского проспекта и полосой отвода Октябрьской железной дороги.

АО "Заслон" планирует внести поправки в проект межевания этого квартала. С соответствующей инициативой компания уже обратилась в городской комитет по градостроительству и архитектуре, говорится в опубликованных им документах.

На предприятии отказались от комментариев. По оценке участников строительного рынка, объём инвестиций в строительно–монтажные работы в рамках этого проекта может достичь 2 млрд рублей.

Вероятно, новый инвестпроект связан с соглашением, которое "Заслон" подписал с властями города в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда уточнялось, что АО "Заслон" в течение трёх следующих лет инвестирует около 2 млрд рублей в два проекта: создание инфраструктуры для разработки и производства интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, а также в создание нового класса медицинского диагностического инновационного оборудования.

Летом 2024 года компания сообщила о планах инвестировать в модернизацию и расширение производства 70% чистой прибыли, полученной по итогам 2023 года. Более 558 млн рублей предприятие намерено вложить в том числе в промышленное строительство, сообщала пресс–служба "Заслона". Запланирована также разработка и выпуск новой продукции, такой как спецмашины нового поколения, оптические приборы и средства огневого поражения с элементами искусственного интеллекта.

Выручка АО "Заслон" в 2023 году, по собственной оценке, удвоилась и достигла 16,2 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 2,5 раза и составила 804,4 млн.

Это не первый инвестиционный проект, заявленный компанией за последние годы. В 2022–м "Заслон" сообщил о запуске проекта по созданию сверхвысокочастотных монолитных микроволновых интегральных систем для рынка телекоммуникационной электронной аппаратуры. Партнёром в нём стала компания "Светлана–Рост".

Головной офис "Заслона" и его основная производственная площадка расположены в Петербурге. На данный момент предприятие выпускает бортовое корабельное и авиационное радиоэлектронное оборудование, корабельные радиолокационные и радиотехнические комплексы, средства наземного обслуживания общего применения, медицинское диагностическое оборудование.