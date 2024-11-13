В Кузбассе построят углепогрузочную станцию мощностью 2 млн тонн в год

6 часов назад
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Источник:
ТАСС
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Группа "Сибантрацит" планирует построить в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области углепогрузочную станцию закрытого типа мощностью 2 млн тонн в год с перспективой развития. Это позволит нарастить добычу на разрезах компании, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Станция "Верхнетешская" будет <…> состоять из ангарного комплекса, включающего в себя закрытые секции для складирования (хранения) и погрузки угля. Транспортировка будет осуществляться по железнодорожным путям, накрытым пылешумозащитным куполом от самого погрузочного комплекса до поселка Черемзы, включая пути вдоль населенного пункта. Дальше вдоль путей будут установлены пылешумозащитные экраны высотой до 8 м и высажены высокие деревья. Закрытость станции и системы фильтрации воздуха позволят исключить распространение угольной пыли в результате погрузочной деятельности", - сообщили в компании.

Строительство станции позволит нарастить добычу на разрезах "Верхнетешский", "Кузнецкий Южный" и "Малиновский", а также сделать перевозку угля более экологичной и безопасной. Станция будет располагаться на расстоянии как минимум 2,7 км от ближайших населенных пунктов. Строительство планируется начать в 2025 году, сроки ввода в эксплуатацию не уточняются.

Группа "Сибантрацит" - угледобывающая компания, которая занимается добычей и экспортом высококачественного антрацита Ultra High Grade и других металлургических углей. В 2022 году - по последним открытым данным - объем добычи составил 24,55 млн тонн. 

 
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