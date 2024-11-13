В Московской области выполнят строительство пешеходного перехода

В Московской области необходимо выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство пешеходного перехода ст. Удельная в Раменском городском округе, сообщает RosTender.info.

Поучаствовать в тендере на выбор исполнителя можно до 28 ноября. На строительство перехода потратят 49 млн рублей из средств областного бюджета.

Работы проведут в рамках Государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023–2029 годы. Проектом необходимо предусмотреть сквозную ферму с ходьбой понизу, антивандальное остекление пролетного строения и опор-башен, предусмотреть внутреннее освещение перехода, архитектурное освещение перехода, также, для обеспечения доступа маломобильных групп населения на каждой опоре установить лифтовое оборудование.