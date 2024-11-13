Завершён второй этап реконструкции станции Шимановская на маршруте Транссибирской магистрали

Завершён второй этап реконструкции станции Шимановская в Амурской области. Эта станция является важной транспортной точкой на маршруте Транссибирской магистрали. После завершения работ здесь смогут формировать поезда массой до 8 200 тонн.

Для достижения этой цели были удлинены три приёмоотправочных пути, что позволяет теперь принимать составы длиной до 71 вагона. Это значительно сократило необходимость в маневровых операциях.

Также была обновлена система управления стрелками и светофорами, а один из трёх пролётов железнодорожного моста заменён новым. В ходе завершающего этапа планируется закончить работы по обновлению конструкции моста и установить шумозащитные экраны высотой от 3,5 до 5 метров с западной стороны станции для снижения уровня шума от круглосуточной работы.

Полное завершение модернизации запланировано на 2025 год. Новая инфраструктура позволит ускорить обработку составов и увеличить объём грузоперевозок в направлении тихоокеанских портов.

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