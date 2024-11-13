Завод СПЕЦКАБЕЛЬ поставил высокотехнологичные кабели марок СКАБ-М и СПЕЦЛАН для ледокола проекта 22220 «Чукотка»

6 ноября на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся торжественный спуск на воду нового ледокола проекта 22220 «Чукотка». Этот мощный атомный ледокол, оснащенный двумя реакторами, станет важным элементом обеспечения навигации в Арктике, способным преодолевать льды толщиной до трёх метров.

Для реализации этого амбициозного проекта завод «Спецкабель» поставил более 330 тысяч метров металлической экранирующей плетенки, обеспечивающей защиту кабелей от внешних электромагнитных воздействий и механических повреждений. Кроме того, были использованы кабели марок СКАБ-М и СПЕЦЛАН.

Кабели СКАБ-М отличаются высокой гибкостью и устойчивостью к вибрации и механическим нагрузкам, что делает их незаменимыми для использования на судах. Эти кабели могут работать в широком температурном диапазоне — от –70°C до +90°C, обеспечивая бесперебойную эксплуатацию даже в самых суровых условиях.

Кабели СПЕЦЛАН, выполненные в виде витых пар, обеспечивают стабильную передачу данных в структурированных кабельных сетях судна. Благодаря индивидуальной и общей экранировке, они защищают сигналы от помех, гарантируя надёжную связь и безопасность информации.

Совместные усилия Балтийского завода и компании «Спецкабель» демонстрируют высокий уровень развития российских технологий в области судостроения и производства кабельной продукции. Ледокол «Чукотка» и использованные в нём инновационные решения открывают новые возможности для освоения Арктического региона и укрепления позиций России в мировой экономике.