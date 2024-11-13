Четвертый этап обхода Дербента построят за 10,6 млрд рублей к декабрю 2028 года

Компания "Дорсервис-09" (Махачкала) признана победителем тендера на выполнение работ по строительству IV этапа обхода Дербента за 10,6 млрд рублей.

Согласно материалам Единой информационной системы закупок, компании предстоит построить IV этап обхода города Дербента (Дагестан) на автодороге Р-217 "Кавказ" (трасса М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном) к 1 декабря 2028 года.

Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Р-217 "Кавказ" - автодорога федерального значения, ведущая от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном). Протяженность автомагистрали 1118 км. Стыкуется с автотрассой М-4.

Основной вид деятельности ООО "Дорсервис-09" - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным ЕГРЮЛ на 13 ноября 2024 года, 50% в ООО владеет Гизбулла Будунов, 50% - Гаджи Абдулатипов. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 81,6 млн рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее, выручка - выросла на 24,4%, до 3,298 млрд рублей.

Как сообщалось, строительство трех участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" (I-III этапы) в обход города Дербента (Дагестан) обойдется в сумму до 11,147 млрд рублей. Подрядчику предстоит построить автодорогу протяженностью 18,1 км и провести запуск четырехполосного движения. Расчетная скорость - 100 км в час. По проекту также предстоит переустройство газопроводов и воздушных линий электропередачи. Срок исполнения контракта - 1 декабря 2028 года.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объезда Дербента.

В Дагестане планируется реконструкция участков федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. На их строительство предусмотрено около 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию всех трех обходов запланирован на 2028 год.