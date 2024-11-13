Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил две заявки с инвестициями 390 млн рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области одобрил заявки ООО «ФоТур» и ООО «Базальтовые огнезащитные технологии» на получение статуса резидента ОЭЗ. По информации регионального правительства, совокупный объем инвестиций этих компаний составит 390 млн руб.

Компания «ФоТур» намерена за 170 млн руб. создать производство малотоннажных химических продуктов. Среди них глицидол (нужен при производстве стеклопластика и лаков), олигоуретанметакрилаты (применяется в зубопротезировании, 3D-печати и косметологии) и бис-ГМА (его используют в стоматологии). Инвестор намерен производить до 114 тонн готовой продукции в год, на предприятии планируют открыть 18 рабочих мест.

ООО «Базальтовые огнезащитные технологии» рассчитывает вложить 219,3 млн руб. в строительство производства огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе базальтового супертонкого волокна. На производстве должны создать 44 рабочих места.

Также на совете рассмотрели обновленный проект ООО «Руссилика» по расширению производства микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Этот проект одобрили в 2021 году, строительство уже идет. Дополнительные 9 млрд руб. инвестиций позволят увеличить номенклатуру и объемы продукции и создать новые рабочие места. Общая стоимость проекта превысит 16 млрд рублей.