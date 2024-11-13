На финишной прямой: директор Приморской ГРЭС Андрей Алексеенко рассказал о завершении реконструкции самого мощного энергоблока электростанции

В настоящее время на Приморской ГРЭС все силы сосредоточены на энергоблоке №9. Именно он после модернизации в ближайшее время включается в энергосистему. Директор электростанции Андрей Алексеенко прокомментировал ход испытаний оборудования, рассказал о новых технических решениях и о том, что сделано в ходе модернизации блока.

Андрей Алексеенко директор Приморской ГРЭС:

«Была проведена большая работа. Первое и главное — мы повысили надёжность работы оборудования. Для этого были поменяны проблемные участки поверхностей нагрева котлоагрегата, а это около 500 тонн. На турбине поставлен новый ротор низкого давления, питательные и конденсатные насосы. Это позволит повысить надёжность работы блока в разных режимах».

После модернизации девятый энергоблок станет первым блоком Приморской ГРЭС, который на 100% управляется с помощью автоматизированной системы. У этого блока уже нет традиционных ключей, как на других блочных щитах. Были демонтированы старые приборные панели и витражи.

Подготовлено новое помещение под систему автоматики, где смонтировано и налажено электротехническое и контрольно-измерительное оборудование. Эта система большую часть работы берёт на себя: машинисту энергоблока необходимо следить за параметрами и вовремя реагировать. Произошла модернизация всей системы управления блоком.

На девятом энергоблоке, как и ранее на восьмом, установлен электрофильтр. Это дало возможность перейти от системы мокрого золоудаления на сухое. Такие установки будут использоваться на всех блоках станции мощностью 200 МВт. Эти фильтры улавливают более 99% твёрдых частиц. Их использование позволит каждому энергоблоку выбрасывать на 600 тонн золы в год меньше. В итоге это повысит не только экологические параметры станции, но и надёжность работы всего цикла.

Третья дымовая труба Приморской ГРЭС рассчитана на работу с четырьмя энергоблоками. Пока она работает только с одним — девятым. После модернизации блока труба будет работать на сухом золоудалении — это продлевает срок ее эксплуатации.

Андрей Алексеенко директор Приморской ГРЭС:

«Сегодня прорабатывается план расширения станции. Если он будет осуществлён, и станция «прирастёт» ещё энергоблоками, то дымовая труба у нас уже есть, возможность подключения к ней новых мощностей тоже есть. Новую трубу строить не придётся».

Сейчас ведётся предпроектное обследование территории по выбору площадки для нового современного энергоблока мощностью 350 мегаватт. Но это — в долгосрочной перспективе.

Сейчас всё идёт к тому, чтобы девятый энергоблок бесперебойно выдавал в энергосистему установленные 215 мегаватт. Закончились все предпусковые этапы. Первый пуск блока после модернизации состоялся, но это не финал. Впереди ещё — этап испытаний на разных режимах работы, и он самый важный перед включением модернизированного оборудования в сеть. Девятый энергоблок будет официально считаться работающим, когда пройдёт все комплексные испытания и получит аттестацию.

Модернизация Приморской ГРЭС — это необходимость. Сложность её в том, что «большая стройка» проводится на фоне работающих рядом блоков — Приморская ГРЭС несёт нагрузку. Без глубокого обновления станция не смогла бы выполнять свои задачи по надёжному тепло- и электроснабжению потребителей, число которых постоянно растёт вместе с реализацией масштабных проектов развития Приморского края.