Новую дорогу от Краснодара до Крымского моста откроют до конца года

Новую дорогу в составе обхода Азовского моря откроют от Краснодара до Крымского моста до конца года, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы до конца года от Краснодара до Крымского моста, что тоже является частью Азовского кольца, мы дорогу четырехполосную без светофоров запустим", - сказал Хуснуллин журналистам на полях открытого диалога "100 вопросов о будущем России".

Он уточнил, что протяженность дороги равна 130 км.

Ранее Хуснуллин говорил о том, что строительство автомобильной дороги вокруг Азовского моря до 2030 года потребует до 600 млрд рублей инвестиций.

В 2023 году вице-премьер сообщал, что в течение пяти лет вокруг Азовского моря планируется создать автодорожное кольцо. Новое автодорожное кольцо вокруг Азовского моря появится в течение пяти лет.