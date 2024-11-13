«Россети Московский регион» внедряют передовые отечественные разработки для повышения надёжности электроснабжения столицы

Специалисты компании «Россети Московский регион» активно применяют современные технологии для надежной и безопасной работы кабельных линий (КЛ) электропередачи в городских коллекторах. При реконструкции КЛ энергетики используют инновационное огнезащитное кабельное покрытие. Продукт был разработан специально для энергетической отрасли и внедрен на объекты «Россети Московский регион» в рамках соглашения с ООО «Объединенный Промышленный Комплекс», подписанного на Форуме «Российская Энергетическая неделя-2022».

На данный момент в ходе промышленной эксплуатации разработки реконструировано более 40 км кабельных линий. Работы выполнены по пяти адресам: на улицах 26 Бакинских комиссаров, Тверская, Марксистская, Самотечная, а также в Китайгородском переулке (парк «Зарядье»).

В качестве противопожарной защиты КЛ при их реконструкции в коллекторах используется специальная огнезащитная сетка ИНФЛЕКС-ФК-31. В месте возгорания под воздействием высокой температуры на сетке образуется высокопрочная пена. Таким образом, формируется защитный «купол», который препятствует проникновению кислорода и развитию очага горения.

В отличие от стандартных решений, применение инновационной технологии позволяет упростить выполнение огнезащитных работ, повысить надежность электроснабжения потребителей и уровень безопасности, снизить расходы на эксплуатацию кабельных линий.

ИНФЛЕКС-ФК-31 сертифицирован Всероссийским НИИ противопожарной обороны МЧС РФ, а также полностью соответствует установленным техническим требованиям компании «Россети».

«Россети Московский регион» и дальше будут следовать современным тенденциям по применению передовых технологий, а также их тиражированию.