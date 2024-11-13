«Россети Северный Кавказ» повысили системную надежность линии электропередачи для ветропарка в Труновском округе Ставрополья

В филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» провели капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ в Труновском округе. Энергообъект обеспечивает прием в электрическую сеть «зеленой энергии», вырабатываемой Медвеженской ветроэлектростанцией мощностью 60 мегаватт.



На ЛЭП установили 1,7 тысяч новых подвесных изоляторов. Диэлектрические устройства выполняют важную роль: оборудование обеспечивает фиксацию проводов линий электропередачи в заданном положении и не допускает передачи тока на опору с дальнейшим стеканием в землю.



Кроме того, энергетики расчистили пять гектаров трассы ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Это обезопасит энергообъект от возможных технологических нарушений в период неблагоприятных погодных условий. Например, от короткого замыкания в результате контакта ветвей с проводами, обрыва проводов и возгораний.



Комплекс технических мероприятий повысит надежность транспортировки более 170 миллионов киловатт-часов в год от ветроэлектростанции до конечных потребителей региона.