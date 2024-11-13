«Россети Тюмень» обеспечили электроснабжение первой очереди логистического центра Ozon в Тюменской области

«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение первой очереди распределительного центра Ozon в селе Успенка Тюменской области. Для выдачи необходимых ритейлеру 2 МВт мощности энергетики построили две кабельные линии электропередачи. На реализацию проекта компания направила почти 100 млн рублей.

Для подключения двух павильонов площадью более 66 тысяч квадратных метров, ангара и трех контрольно-пропускных пунктов к электросетевой инфраструктуре энергетики проложили две кабельные линии общей протяженностью порядка 6 километров. При проведении работ применялся метод горизонтального направленного бурения. Контроль качества и количества передаваемой инфраструктурному объекту электроэнергии обеспечит интеллектуальный прибор учета.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующей энергокомпании. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя экономическому развитию и улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Реализация крупного инвестиционного проекта по строительству распредцентра Ozon позволит создать в регионе порядка 6 тысяч новых рабочих мест.