Сетевики ведут реконструкцию подстанции на западе Башкирии

В сентябре текущего года Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступили к реконструкции подстанции «Заитово». Подстанция находится в центральной части г. Октябрьского и играет важную роль в электроснабжении этого пятого по величине города Башкирии.

Энергетики проводят замену морально устаревшего коммутационного оборудования на современные элегазовые выключатели ВЭБ 110 кВ отечественного производства. Замена оборудования на подстанции существенно поднимет надежность электроснабжения десятков тысяч жителей, социальной и коммунальной инфраструктуры, среднего и малого бизнеса, а также предприятий нефтедобычи в окрестностях города.

На снимке: начальник Октябрьской группы подстанций ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» Юрий Проскурин проводит проверку работоспособности нового элегазового выключателя 110 кВ.