Арктические районы Якутии подключатся к высокоскоростному интернету благодаря спутниковой связи

В рамках сессии «Развитие северо-востока России: инвестиции в связь» на форуме «Цифровой алмаз» было подписано соглашение между оператором связи «АрктикТелеком», действующим в Якутии, и российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440» о предоставлении услуг широкополосной спутниковой связи на территории Якутии. Согласно проекту соглашения, в первую очередь спутниковой связью будут обеспечены северные и арктические районы республики.

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Алексей Копытов в своем выступлении отметил, что, несмотря на строительство свыше 14 тысяч километров волоконно-оптических линий связи за последние пять лет, часть республики, особенно вся арктическая зона, до сих пор не обеспечена высокоскоростными и качественными линиями связи.

Модератор сессии, генеральный директор АО «АрктикТелеком» Виктор Сергеев подчеркнул, что только спутниковая связь сможет обеспечить связь на каждом сантиметре миллионов гектаров отдалённых территорий.

«К сожалению, это направление остаётся достаточно уязвимым в контексте импортозамещения. Тем не менее, в последние месяцы мы наблюдаем явный прогресс в развитии спутниковой индустрии. Пожалуй, пионером комплексного создания отечественной спутниковой группировки «под ключ» является компания «Бюро 1440». С этого года «АрктикТелеком» начнёт сотрудничество с «Бюро 1440», что позволит обеспечить высокоскоростным интернетом отдалённые районы Якутии», – сообщил он.

Заместитель генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов заявил, что главная цель компании заключается в создании глобальной низкоорбитальной группировки, которая обеспечит многопользовательский доступ с высокими скоростями. Основные характеристики сервиса — минимальные задержки, высокая пропускная способность на одного абонента (до 100 Мбит/с) и возможность подключения значительного количества пользователей.

«В настоящее время мы переходим к серийному производству спутников. Для обеспечения стабильного выпуска необходимых объёмов спутников параллельно запускаем строительство завода. Отмечу, что по сравнению с высокоорбитальными ГСО-спутниками низкоорбитальные группировки являются более доступными. В планах на 2026 год — обеспечить покрытие сигналом северных регионов страны, включая север Якутии. Это означает, что первые несколько десятков спутников будут расположены таким образом, чтобы северные широты имели максимальное покрытие уже на этапе тестирования коммерческой эксплуатации», — сообщил Дмитрий Агафонов.

На сессии также обсудили взаимодействие органов государственной власти с крупными промышленными компаниями, которые заявили о себе в телекоммуникационной инфраструктуре.

О социальных проектах рассказал руководитель управления по взаимодействию с органами государственной власти компании «Нордголд» Александр Бурмистров. Напомним, что благодаря соглашению с компанией на днях в наслегах Олёкминского района Бясь-Кюёль и Тяня появился высокоскоростной интернет.

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