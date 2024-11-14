ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ поздравляет с Днём качества

Сегодня в мире отмечается День качества. Качество сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни. В производственном процессе на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» мы неукоснительно придерживаемся стандартов, установленных ГОСТ, поскольку они являются основой надежности и безопасности нашей продукции. Современные технологии и материалы, постоянное обновление оборудования позволяют нам выпускать кабель и изделия металлопроката высокого качества, тем самым ежедневно укрепляя доверие заказчиков и партнеров.

Качество — это не просто соответствие стандартам или техническим требованиям, это стремление человека обладать лучшим и создавать лучшее. Благодаря совместным усилиям и постоянному совершенствованию вместе мы сможем достичь любых поставленных целей!

Давайте продолжать двигаться к новым высотам, обеспечивая безопасность и надежность нашей продукции, заслуженное уважение и признательность клиентов и партнеров. Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых качественных успехов и свершений!

Как проходит один из этапов проверки качества кабеля сотрудниками ОТК, смотрите в видео.