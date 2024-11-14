Евгений Хромушин и Александр Пятигор ввели в эксплуатацию новую подстанцию 35 кВ «Бегичево» в г.о. Чехов

14 нояб. 2024, 17:30:14
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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14 ноября 2024 года в г.о. Чехов введена в работу новая подстанция 35 кВ «Бегичево». Команду на запуск объекта дал генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор в присутствии вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, который посетил современный питающий центр в рамках рабочей поездки. Ввод подстанции в работу позволил повысить качество и надежность электроснабжения более 25 000 потребителей г.о. Чехов.

Строительство объекта велось энергетиками «Россети Московский регион» в сжатые сроки в рамках реализации Программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов. Ввод нового питающего центра суммарной мощностью 12,6 МВА позволил разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», обеспечить резервирование существующих потребителей, а также создать возможности для подключения к сетям энергокомпании новых абонентов. Строительство нового энергообъекта – это стимул к социально-экономическому развитию территории, появлению новых производств и строительству современного жилья в округе.

Кроме того, подстанция «Бегичево» включена в транзит электроэнергии между подстанциями 35 кВ «Егоровка» в г.о. Серпухов и 110 кВ «Мишуково» в Наро-Фоминском г.о., что положительно влияет на надежность ее работы.

На территории подстанции установлены два трансформатора по 6,3 МВА, возведено открытое распределительное устройство 35 кВ, построено здание закрытого распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления. Все электрооборудование отечественного производства.

В рамках осмотра питающего центра Александр Пятигор рассказал Евгению Хромушину об общих итогах реализации компанией Программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в г.о. Чехов.

«Для нас было важно войти в осенне-зимний период с максимально подготовленным электросетевым комплексом к работе в условиях низких температур и повышенных нагрузок, особенно в Чехове. Здесь специалисты компании провели большую работу по обновлению электрооборудования: реконструированы 82 трансформаторные подстанции, 63 км линий электропередачи, установлены 5 пунктов автоматического регулирования напряжения, заменены 10 трансформаторов, введена в работу мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая». Работы по повышению надежности и качества электроснабжения в округе продолжаются», - подчеркнул Александр Пятигор.

Евгений Хромушин, приветствуя гостей, отметил:

«Сегодня ввели в эксплуатацию новый питающий центр в Чехове - подстанцию «Бегичево» мощностью 35 кВ. Это важная часть масштабной совместной программы Правительства Московской области и компании Россети Московский регион, которая у нас в регионе является системообразующей территориальной сетевой организацией, по повышению надёжности электроснабжения жителей Подмосковья. Благодаря запуску этой подстанции более 25 тысяч потребителей округа Чехов получат качественный и стабильный энергоресурс. Этот объект также имеет значительный социально-экономический эффект как для округа, так и для региона в целом, так как позволит подключить больше новых абонентов и будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса и инфраструктуры. У нас в планах в ближайшее время построить еще несколько больших питающих центров, в т.ч., еще один в г.о. Чехове, а также в Домодедово, Раменском, Дубне и Одинцовском округах, все они будут обслуживать те населенные пункты, где имеется наибольшее количество жалоб от жителей на сбои в электроснабжении».

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