Евгений Хромушин и Александр Пятигор ввели в эксплуатацию новую подстанцию 35 кВ «Бегичево» в г.о. Чехов

14 ноября 2024 года в г.о. Чехов введена в работу новая подстанция 35 кВ «Бегичево». Команду на запуск объекта дал генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор в присутствии вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, который посетил современный питающий центр в рамках рабочей поездки. Ввод подстанции в работу позволил повысить качество и надежность электроснабжения более 25 000 потребителей г.о. Чехов.

Строительство объекта велось энергетиками «Россети Московский регион» в сжатые сроки в рамках реализации Программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Чехов. Ввод нового питающего центра суммарной мощностью 12,6 МВА позволил разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», обеспечить резервирование существующих потребителей, а также создать возможности для подключения к сетям энергокомпании новых абонентов. Строительство нового энергообъекта – это стимул к социально-экономическому развитию территории, появлению новых производств и строительству современного жилья в округе.

Кроме того, подстанция «Бегичево» включена в транзит электроэнергии между подстанциями 35 кВ «Егоровка» в г.о. Серпухов и 110 кВ «Мишуково» в Наро-Фоминском г.о., что положительно влияет на надежность ее работы.

На территории подстанции установлены два трансформатора по 6,3 МВА, возведено открытое распределительное устройство 35 кВ, построено здание закрытого распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления. Все электрооборудование отечественного производства.

В рамках осмотра питающего центра Александр Пятигор рассказал Евгению Хромушину об общих итогах реализации компанией Программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в г.о. Чехов.

«Для нас было важно войти в осенне-зимний период с максимально подготовленным электросетевым комплексом к работе в условиях низких температур и повышенных нагрузок, особенно в Чехове. Здесь специалисты компании провели большую работу по обновлению электрооборудования: реконструированы 82 трансформаторные подстанции, 63 км линий электропередачи, установлены 5 пунктов автоматического регулирования напряжения, заменены 10 трансформаторов, введена в работу мобильная подстанция 35 кВ «Фруктовая». Работы по повышению надежности и качества электроснабжения в округе продолжаются», - подчеркнул Александр Пятигор.

Евгений Хромушин, приветствуя гостей, отметил: