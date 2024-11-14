Habsans внедрила систему отслеживания заказов для повышения прозрачности поставок оборудования для кабельного производства

Компания Habsans, поставляющая оборудование для кабельного производства, запустила систему, позволяющую клиентам отслеживать заказы в реальном времени. Нововведение, направленное на повышение прозрачности и надежности поставок, дает пользователям доступ к актуальной информации о статусе их отправлений, укрепляя доверие к бренду.

Система отслеживания позволяет клиентам легко проверять местоположение заказанного оборудования и получать уведомления на каждом этапе доставки.

В Habsans подчеркивают, что внедрение этой технологии — часть стратегии компании по совершенствованию сервиса и созданию удобных условий для партнеров в кабельной отрасли.