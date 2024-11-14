На обновление морского порта Махачкалы направят более 7 млрд рублей инвестиций

Стратегический инвестор приступил к модернизации морского торгового порта Махачкалы. На обновление морской гавани планируется направить более 7 млрд рублей частных инвестиций, сообщил журналистам гендиректор порта Джамал Алиев в кулуарах проходящего в Астрахани международного форума "МТК Север - Юг".

"Распоряжением правительства определен стратегический инвестор, который сегодня приступил к модернизации портовой инфраструктуры махачкалинского морского торгового порта", - сказал Алиев.

По его словам, между инвестором и государством подписано акционерное соглашение, утверждена стратегия развития порта.

"В планах частные инвестиции [составят] не менее 7 млрд рублей на первом этапе. В дальнейшем [планируется] строительство сухого порта. Там уже будем считать, там тоже несколько млрд рублей. Пока полностью расчеты не произведены, потому что нам нужно определиться с резидентами", - добавил Алиев.

Он уточнил, что в порту уже началась модернизация контейнерной площадки, приступают к проектированию и строительству крупного зернового терминала мощностью 1,5 млн тонн перевалки в год. Кроме того, планируется обновление железнодорожного сортировочного парка. Помимо этого, к морскому порту будет построена новая автомобильная дорога за счет государственных средств.

"Какие-то мероприятия [завершатся] до 2026 года, какие-то - до 2028 года", - сказал гендиректор.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии. Он был акционирован в конце 2016 года. В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении АО "Север - Юг", в уставной капитал которого переданы 100% акций махачкалинского порта. Согласно документу, стратегический инвестор получит 51% акций АО "Север - Юг" и сможет в течение пяти лет выкупить долю государства.