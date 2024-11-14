Норильский аэропорт прирастет новыми объектами

Аэропорт «Норильск» – один из самых северных в России и мире. В 2023 году он получил статус международного. Здесь продолжают модернизацию аэродромной инфраструктуры. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство объектов авиатранспортного обеспечения.

Круглогодичную связь Норильска с большой землей обеспечивает только воздушный транспорт. Территория аэропорта расположена на юге полуострова Таймыр, примерно в 50 км от города.

«На первом этапе строительства аэродромной инфраструктуры планируют создать посадочную площадку для вертолетов, перрон на 8 мест стоянки воздушных судов с якорными креплениями, площадку противообледенительной обработки воздушных судов. На летном поле обустроят рулежные дорожки, в том числе одну выводную», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Дмитрий Братко.

Обе рулежные дорожки и посадочную площадку оснастят светосигнальным оборудованием. На втором этапе планируют построить служебно-пассажирское здание, ангары для хранения воздушных судов, сервисный центр для технического обслуживания и ремонта воздушных судов, гараж с ремонтным блоком для специальной техники, а также необходимый комплекс сооружений инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения работы нового объекта.

Застройщик – ООО «УНИКОМ-М»

Генеральный проектировщик – ООО Производственно-строительное предприятие «Качество и Надежность» (КиН)