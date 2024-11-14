Решениями от КЭАЗ укомплектованы более 40 станций метро в Москве

Оборудование КЭАЗ широко применяется не только на подвижном составе, но и на объектах инфраструктуры, в том числе тяговых подстанциях метрополитена. С 2022 года нашими решениями оснастили 14 станций Большой кольцевой и других линий в столице. Только в этом году продукцию КЭАЗ использовали в ответственных низковольтных щитах станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская».

В 2025 году в эксплуатацию введут электродепо «Южное», которое укомплектовано продукцией КЭАЗ. Также наше оборудование применятся как ретрофит для модернизации устаревших щитов и систем.

Решения КЭАЗ внедряются в энергосистемы метрополитена и в других городах. Все строящиеся станции Петербургского метрополитена комплектуются аппаратами КЭАЗ серий ВА57 и Optimat D.

Расскажем подробнее о комплектующих.

РУ-0,4 (щит силовой, щит освещения) на тягово-понизительных подстанциях выполнены с применением аппаратов:

Вводные и секционные аппараты Optimat A на токи от 2500 до 4000 А.

Выключатели нагрузки Optiswitch DI на токи от 630 до 3150 А.

Выключатели нагрузки на токи до 5000А на базе Optimat A.

Аппараты в литом корпусе для отходящих линий на токи от 100 до 630А на базе Optimat D с ПКС до 65кА.

НКУ, расположенные в тоннелях и вестибюлях станций, выполнены с применением аппаратов:

Аппараты в литом корпусе Optimat D на токи до 630А с термомагнитными и микропроцессорными расцепителями.

Выключатели нагрузки Optiswitch DI на токи от 25 до 800А.

Модульные аппараты серии Optidin.

Ретрофит и реконструкция: