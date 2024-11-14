Ученые СахГУ освоили технологию переработки литиевых батарей

Ученые Сахалинского государственного университета (СахГУ) освоили технологию, которая позволяет получать из отработанных литиевых батарей катодные материалы на основе максенов (MXenes). Последние применяются в электроэнергетике, наноэлектронике, приборостроении, опреснении воды и других отраслях.



К отработке технологии ученые приступили весной 2024 года на базе лаборатории СахГУ. Актуальность данного проекта сотрудники вуза объяснили несколькими факторами. Во-первых, растет количество отработанных литиевых батарей, которые возможно эффективно утилизировать. Во-вторых, в процессе переработки литиевых батарей можно добыть дорогие и очень нужные компоненты (Mn, Ni, Co, Li). В последующим их можно использовать при создании новых источников энергии. Также они могут выступить в роли источником реагентов для синтеза новых типов материалов.



Проект ученых СахГУ направлен на получение новых типов катодных материалов на основе максенов - перспективного класса слоистых материалов, который являются конкурентами графена и могут применяться при выпуске суперконденсаторов и других химических источников тока, солнечных батарей, наноэлектроники, оптических и электрохимических сенсоров, в опреснении морской воды, а также в создании покрытий для самолетов-невидимок.



Реализация проекта сахалинскими учеными ведется в рамках государственного задания Минобрнауки России.