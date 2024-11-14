В Кировской области создали первую городскую агломерацию

Власти Кировской области создали первую городскую агломерацию, в состав которой вошли пять муниципальных образований, включая Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам выступления губернатора Кировской области Александра Соколова на пленарной сессии форума "Ребус", который проходит в Казани.

"Глава региона рассказал, что в силу экономического, социального, исторического факторов сформировалась Кировская городская агломерация. В ее состав входят пять муниципальных образований: города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, а также Кирово-Чепецкий и Слободской районы. Численность населения Кировской агломерации - свыше 645 тысяч человек - это более половины населения всей области, здесь же сосредоточены основные промышленные предприятия региона", - говорится в сообщении.

По словам Соколова, Кировская городская агломерация расположена примерно на равном удалении от большинства крупных городов: Казани, Перми, Ижевска, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода. "Дальнейшее формирование Кировской агломерации будет способствовать более активному развитию северо-западной части территорий всего Приволжского федерального округа, ее урбанизации, улучшению пространственного развития, показателей экономического, социального, транспортно-инфраструктурного и экологического характера", - сказал Соколов. По его словам, в кировской агломерации развиты отрасли реального сектора экономики, на ее долю приходится 74% всей произведенной и отгруженной продукции в регионе. Основная специализация - машиностроение, химическое производство, металлургия, оборонно-промышленный комплекс, производство металлических изделий, деревообработка, легкая и пищевая промышленность, производство мебели, также развито сельское хозяйство и строительство.

Соколов подчеркнул, что развитие агломерации способствует достижению национальных целей, обозначенных президентом: улучшение качества жизни населения, развитие инфраструктуры и транспорта, обеспечение научно-технологического развития. Для развития Кировской городской агломерации определили стратегические инфраструктурные проекты - это строительство тоннеля под Транссибом в Кирове, объездной дороги, которая соединит Слободской и Кирово-Чепецк, современного университетского кампуса мирового уровня по профилям станкостроение, биопроцессинг и водородная энергетика. Один из значимых проектов - возобновление судоходства на реке Вятка.

"В Кировской области разработан и принят закон "О создании и развитии агломераций в Кировской области". Он необходим для регулирования отношений, связанных с агломерацией. Мы заложили средства в областном бюджете на 2025 год для разработки мастер-плана, который определит приоритеты, цели и ожидаемые результаты управления социально-экономическим и пространственным развитием территории, а также определит мероприятия, необходимые для достижения установленных целей, сроки и требуемое ресурсное обеспечение", - сказал Соколов. Он также напомнил, что Минстрой России разработал проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" и подчеркнул, что принятие этого закона ускорит развитие современных городов.

Губернатор рассказал, что в этом году Киров отметил свое 650-летие. В ходе подготовки к этому событию в городе отремонтировали объекты культурного наследия, обновили автомобильный и железнодорожный вокзалы, реконструировали аэропорт, благоустроили парки, скверы, площади, пополнили парк общественного транспорта. Знаковыми событиями стали установка памятника Александру Невскому на обновленной площади перед областной филармонией и установка арт-объекта "Ворота русского севера" на реконструированной исторической Спасской площади. Губернатор также напомнил, что в 2024 году Киров стал Новогодней столицей России и пригласил участников форума посетить праздничные мероприятия, которые пройдут с 7 декабря по 7 января.

О форуме

Международный форум "Ребус. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы" проходит в Казани 14 и 15 ноября. В нем принимают участие представители 24-х стран, в том числе Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Катара. Работа форума пройдет в формате рабочих сессий и дискуссий, мероприятия в этом году посвящены агломерациям, вопросам их развития, разработке эффективных стратегий опорных городов. Среди спикеров представлены главы федеральных и региональных министерств и институтов развития, отраслевых ассоциаций, объединений, ведущих российских компаний-девелоперов и производителей строительных материалов, всего в рамках 16 сессий форума выступят около 80 экспертов.