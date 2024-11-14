В Москве за три года построят 12 новых станций метро

В ближайшие три года в столице планируется построить более 250 километров дорог и 12 станций метро. Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года на схеме столичного метрополитена появились четыре линии метро. Построены Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская линии, открыт первый участок Троицкой линии — от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская". В ближайшие три года будет построена еще одна линия — Рублево-Архангельская. Всего в 2025–2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро. Восемь из них — на участке Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Ильинской", еще четыре — на участке Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской"», — рассказал Владимир Ефимов.

На участке Рублево-Архангельской линии за три года планируют возвести станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая роща», «Рублево-Архангельское», «Ильинская». «Народное Ополчение» станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, а «Строгино» — на Арбатско-Покровскую линию.

На Троицкой линии планируют построить станции «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». Первые две станут пересадочными на одноименные станции МЦК, а «Академическая» — на Калужско-Рижскую линию.

В ближайшие три года продолжится развитие дорожного каркаса столицы. В 2025–2027 годах по Адресной инвестиционной программе планируется построить 259 километров дорог. Так, завершится соединение южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, будут построены мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда и в створе улицы Мясищева на западе столицы.

Кроме того, планируется завершить реконструкцию Симоновской, Крутицкой и Карамышевской набережных, а также набережной Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».