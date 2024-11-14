Около 60 км М-3 «Украина» к 2026 году станет скоростной трассой

14 нояб. 2024, 17:45:14
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Источник:
Автодор
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После завершения работ скоростная трасса свяжет Москву и Калужскую область, что даст импульс к развитию не только крупных городов, но и близлежащим регионам в целом.  Это стало главной темой встречи губернатора Калужской области Владислава Шапши и председателя правления Госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко. 

Владислав Шапша поблагодарил Госкомпанию «Автодор» за поддержу инициатив, которые предлагает регион и продуктивное сотрудничество многие годы. 

Вячеслав Петушенко поблагодарил регион за то, что был создан рабочий штаб, что позволяет оперативно решать многие вопросы. 

«Состояние трассы М-3 «Украина» очевидно требует реконструкции. Трафик за годы значительно вырос, поэтому мы потратили много времени, чтобы детально проработать проект. Ранее была начата реконструкция в Московской области и сейчас стартовала в Калужском регионе. Теперь мы выходим на активную стадию на обоих участках», - рассказал Вячеслав Петушенко

Он предложил проводить рабочие штабы  раз в месяц, что позволит  оперативно решать поставленные задачи и отвечать на вопросы, которые интересуют регион. 

В настоящее время реконструкция идет на порядка 20 км в Московском регионе и на 38 км в Калужской области.

На первом этапе дорожники занимаются устройством насыпи земляного полотна, разработкой выемки, устройством дорожной одежды и барьерного ограждения, строительством водопропускных труб и возведением искусственных сооружений (ИССО). На всех ИССО ведутся строительно-монтажные работы, на 6 из 10 смонтированы балки. Переключено движение на реконструированные участки протяженностью более 6 км. 

На втором этапе работы развернуты на 11 км из 38, в работе 5 транспортных развязок и столько же ИССО. Дорожники переустраивают коммуникации – связь, водопровод, канализацию. Производятся работы по устройству свайных оснований, ростверков, опор и пролетных строений.  

Сейчас на всех порядка 60 км задействовано более 500 человек и 150 единиц техники. В планах на пике интенсивности работ в 2025 году привлечь более 1000 человек и порядка 300 единиц техники. 

В рамках реконструкции М-3 «Украина» предусмотрено устройство 6 полос для движения на участке с км 65 по км 102 и 4 полос на км 102 – км 124. В рамках работ построят 6 транспортных развязок и 4 разворотные петли, а также реконструируют 3 развязки. Кроме того, на участке расположено 28 искусственных сооружений: 10 путепроводов и 18 мостов. Для удобства жителей возведут более 10 надземных пешеходных переходов, а для автомобилистов обустроят 8 площадок отдыха.  На всем участке появится освещение. Завершатся все работы в 2026 году. 

После этого Москву, Наро-Фоминск, Балабаново, Обнинск, Калугу, Малоярославец соединит безопасная скоростная магистраль с освещением на всем протяжении. 

Добираться из Калуги и Брянска до Москвы станет намного быстрее и комфортнее. Также улучшится транспортная доступность крупнейших индустриальных парков Калужской и Московской областей, таких как «Ворсино», «Обнинск», «Котово» и другие.

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