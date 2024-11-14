«Росэлектроника» начала поставки кабелей нового поколения для мобильной спецсвязи

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам защищенных кабельных сборок для передвижных аппаратных и мобильных комплексов связи гражданского и специального назначения. Изделия не боятся сильных загрязнений и ударов, выдерживают погружение в воду на глубину до 7 метров и воздействие электромагнитного излучения.

Новые кабели сохраняют работоспособность даже после многократных механических ударов с ускорением до 20g и способны выдерживать температуру от -60 до 75 градусов по Цельсию.

Одной из ключевых особенностей изделий являются не имеющие российских аналогов керамические наконечники оптических соединителей, которые с помощью системы линз обеспечивают позиционирование оптических волокон. Технология гарантирует высококачественный сигнал даже при сильном загрязнении мест стыковки соединителей. Это позволяет использовать сборки в полевых условиях при развертывании объектов нефтегазовой, горнодобывающей или оборонной инфраструктуры.

Новые кабельные сборки разработаны и выпускаются Центральным научно-исследовательским технологическим институтом «Техномаш» (входит в «Росэлектронику»).