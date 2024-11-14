Участок федтрассы «Золотое кольцо» в Тульской области расширят за 6 млрд руб

ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков" планирует направить около 6 млрд рублей для проведения капитального ремонта участка трассы Р-132 "Золотое кольцо" в Тульской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, реализация проекта обсуждалась в ходе встречи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с начальником ФКУ "Упрдор Москва-Харьков" Сергеем Недялковым.

По проекту участок дороги протяженностью 15 км через поселок Иншинский планируется расширить с двух до четырех полос. Предусмотрено устройство недостающих линий электрического освещения, переходно-скоростных полос на пересечениях, тротуаров и пешеходных дорожек, шумозащитных экранов и дренажей.

Кроме того, на встрече обсудили расширение тоннеля под железнодорожными путями на путепроводе "Красные ворота" на Московском шоссе в Туле. Заключение экспертизы по этому проекту планируется получить в конце текущего - начале следующего года. После этого начнется проработка вопросов финансирования.

Как сообщалось, строительство тоннеля путепровода "Красные ворота" предполагается с учетом расширения трассы до четырех полос. Само строительство тоннеля предполагает не прерывать движение поездов. В настоящее время на этом участке уже действует тоннель для движения транспорта по двум полосам.

Московское шоссе является "въездными воротами" в Тулу со стороны Москвы с федеральной трассы М-2 "Крым".

Всего в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Тульской области находится 442 км федеральных автодорог М-2 "Крым", Р-132 "Золотое кольцо", Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел.