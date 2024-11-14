В Ставропольском крае до четырех полос расширяют 27 км автодороги А-165 Лермонтов – Черкесск

Речь идет о капитально ремонтируемых отрезке Винсады – съезд в Шести федеральной автомобильной дороги А-165 Лермонтов – Черкесск (км 0 – км 13) и соседнем 14-километровом участке от указанного съезда до станицы Суворовской (км 13 – км 27). Ввести объекты в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Весь 27-километровый участок с ежедневным трафиком в 15 тыс. машин расширят с двух до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Это позволит увеличить его пропускную способность почти вдвое – до 30 тыс. автомобилей в сутки, а также повысить уровень безопасности движения как водителей, так и пешеходов.

В апреле прошлого года по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» дорожники приступили к капитальному ремонту первого 13-километрового отрезка. За это время на объекте усилили дорожную одежду на четырех км: устроили основание, покрытие из трехслойного асфальтобетона, а также нанесли разметку. В данный момент дорожники занимаются установкой барьерного ограждения, что будет способствовать уменьшению количества ДТП и уменьшит тяжесть их последствий.

На указанном участке дороги обновят 40 примыканий, установят 8 км осевого ограждения, новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку из долговечного материала – термопластика. Для комфорта жителей населенных пунктов, расположенных вблизи к трассе, устроят 15 остановок с автопавильонами и безопасными зонами посадки, а также 4 км тротуаров с перильным ограждением, которое предотвращает выход пешеходов на автомобильную дорогу.

На втором отрезке с 13-го по 27-й км сейчас ведется укладка слоев покрытия. Чтобы увеличить срок службы дорожной одежды, специалисты заменили 12 водопропускных труб. Отвод воды с проезжей части будет обеспечен путем устройства поперечных уклонов покрытия и кюветов. На участке устроят отвечающее современным стандартам покрытие из трехслойного асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки, которая необходима для равномерного распределения нагрузки. Эти меры помогут создать ровное и прочное дорожное полотно.

Для удобства и безопасности всех участников движения дорожники смонтируют линии электроосвещения, установят остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением.

***Автомобильная дорога федерального значения А-165 Лермонтов – Черкесск соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесской Республикой с выходом на федеральную трассу А-155 Черкесск – Домбай – граница с Республикой Абхазия. Протяженность трассы составляет почти 90 км и соответствует требованиям II технической категории.