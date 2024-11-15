15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» проявляет заботу об экологии и окружающей среде, практикуя вторичную переработку и утилизацию материалов.

Предприятие использует переработанные материалы для создания новых изделий исключительно в тех случаях, когда это допускает ГОСТ и технологический процесс, не снижая конечное качество продукции. Эти материалы требуют меньшего количества энергии для обработки, что делает их использование не только экономически выгодным, но и способствующим снижению углеродного следа и уменьшению накопления отходов.

На вторичную переработку направляются технологические отходы: запускные и остановочные концы кабеля, остатки изоляции после настройки экструдера, а также отходы, образующиеся во время технологических прогонок оборудования.

К примеру, медные жилы кабеля повторно отправляются на переплавку в собственную индукционную печь завода для производства медной катанки. Изоляционные оболочки и ПВХ-покрытия измельчаются, гранулируются и затем снова используются как заполнители пустот в кабелях либо для центральных кордов, если это допускается стандартами ГОСТ для конкретных марок кабелей.

Применение вторичных материалов помогает снизить производственные затраты, благодаря чему завод может предложить своим клиентам конкурентные цены и развивать свой бизнес в устойчивом направлении.