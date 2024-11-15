15 ноября 2024 года НИУ «МЭИ» и компания «ВЕЗА» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков и руководитель подразделения «ВЕЗА-Москва» Юрий Життеев.

В рамках сотрудничества стороны планируют развивать образовательные программы, реализовывать практическую подготовку студентов, а также проводить совместные исследования по актуальным проблемам создания климатического и теплообменного оборудования.

ООО «ВЕЗА» является крупнейшей компанией на российском рынке промышленной и гражданской вентиляции и кондиционирования. На сегодняшний день «ВЕЗА» – это единственное в России предприятие полного технологического цикла производства вентиляционных агрегатов, холодильного оборудования, вентиляторов, воздушных, противопожарных клапанов и другой климатической техники.

С НИУ «МЭИ» компания сотрудничает более 20 лет, большое число выпускников университета работало и продолжает работать в компании «ВЕЗА».

В 2025 году компания планирует оснастить одну из лабораторий Института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ» современной установкой приточно-вытяжной вентиляции, которую можно будет использовать в образовательном процессе и научных исследованиях.​