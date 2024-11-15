ООО «Калужский кабельный завод» получил знак «Российская промышленная продукция» в ГИСП

ООО «Калужский кабельный завод» включен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, что подтверждает производство кабельной продукции на территории России.

Подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства от 17.07.2015 №719.

Страницу Калужского кабельного завода Вы можете найти в каталоге предприятий на официальном сайте в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Уникальный QR-код ведёт на страницу компании с подробной информацией и характеристиками в каталоге продукции ГИСП.

Получение данного знака свидетельствует о высоком качестве и надежности продукции Калужского кабельного завода, а также соответствии всем необходимым требованиям для отечественных производителей кабельной промышленности.