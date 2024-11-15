Одобрен второй этап по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай

В ближайшие три года в столице планируется построить более 250 километров дорог и 12 станций метро. Средства на это заложены в столичную Адресную инвестиционную программу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «С 2011 года на схеме столичного метрополитена появились четыре линии метро. Построены Солнцевская, Бол...