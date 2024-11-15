Одобрен второй этап по «дальневосточному» маршруту поставки газа в Китай
В Лесозаводском районе Приморского края проложат участок трассы газопровода-отвода от магистральной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап реализации проекта.
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток» – это первая на Дальнем Востоке России межрегиональная газотранспортная система для доставки газа отечественным потребителям, а также на экспорт.
«Трасса магистрального газопровода-отвода является «дальневосточным» маршрутом поставки газа в Китай и включает участок подземной прокладки и участок подводного перехода через реку Уссури до государственной границы Российской Федерации», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Эдуард Мушкарин.
Застройщик – ПАО «Газпром». Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование».