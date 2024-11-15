ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию монтажных проводов

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01598/24 со сроком действия с 05.11.2024 по 04.11.2029 на провода монтажные, теплостойкие, с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, в том числе экранированные, с числом медных луженых токопроводящих жил от 1 до 3 включительно номинальным сечением жил от 0,12 до 6,0 мм.кв. включительно, на номинальное напряжение до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц или 500 В постоянного тока, марок МПО, МПОЭ, МПОУ, МПОУЭ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-505.339-79 "Провода монтажные теплостойкие с изоляцией из полиэтилена".