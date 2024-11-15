Системный оператор укрепляет связи с китайскими коллегами в рамках инициативы «Один пояс – один путь»

3 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Стажировка в составе международной группы из 26 энергетиков из Европы, Африки, Латинской Америки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона прошла в крупнейших городах КНР – Цзинане, Сиане и Гонконге.

Образовательная инициатива в рамках глобального проекта «Один пояс – один путь» реализуется с 2018 года при поддержке Министерства образования КНР и направлена на продвижение новой модели международного сотрудничества с учетом экономико-политических и социальных интересов разных стран и цивилизаций.

Организатором курса выступила Государственная электросетевая корпорацией Китая (ГЭК Китая, SGTC) при содействии Гонконгской электрической компании (HK Electric), Сианьского университета Цзяотун и Гонконгского политехнического университета. Координатором проекта стала Международная инженерная школа «Шелковый путь». Проходивший второй год подряд визит представителей Системного оператора в КНР продолжил серию мероприятий по развитию стратегического партнерства с китайскими коллегами и стал еще одним шагом к укреплению двустороннего взаимодействия.

В состав делегации Системного оператора вошли начальник Службы сопровождения рынка ОДУ Сибири Иван Воронов, заместитель главного диспетчера по режимам Новосибирского РДУ Роман Калюжный, заместитель главного диспетчера по режимам ОДУ Урала Андрей Юдин, первый заместитель директора – главный диспетчер Нижегородского РДУ Александр Ионов.

Основной фокус встречи был направлен на обмен передовым опытом по обеспечению надежного функционирования и перспективного развития энергосистем в условиях глобального энергоперехода и интенсификацию международного сотрудничества для совместного поиска ответов на актуальные вызовы нового этапа развития отрасли.

Программа включала цикл лекций и семинаров по вопросам строительства линий электропередачи сверхвысокого класса напряжения на постоянном и переменном токе, развития технологий промышленного накопления электроэнергии, интеграции ВИЭ, внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, стажировка предусматривала посещение действующих электросетевых энергообъектов и диспетчерского центра, из которого осуществляется управление энергосистемой Гонконга, а также знакомство с особенностями комплексной системы подготовки специалистов для отрасли на базе университетов в Сиане и Гонконге и Китайского технологического колледжа в Цзинане.

Участники мероприятия посетили действующие научно-исследовательские лаборатории и предприятия, специализирующиеся на производстве электротехнического оборудования и комплектующих. 

«ГЭК Китая является одним из мировых лидеров по применению HVDC – высоковольтных линий постоянного тока высокого и сверхвысокого напряжения. Это одна из перспективных технологий для передачи больших объемов электроэнергии на дальние расстояния. Ознакомление с достижениями китайских партнёров в этом вопросе было очень полезным и интересным», – говорит Иван Воронов.

«Среди затронутых на стажировке вопросов особенно хочу отметить тему, связанную с разработкой и внедрением накопителей электроэнергии на базе водородных топливных элементов. Наши китайские коллеги достаточно серьезно продвинулись в решении этой задачи, было интересно их выслушать и подискутировать», – отмечает Андрей Юдин.

«Стажировка предоставила уникальную возможность ознакомиться как с практическими достижениями в сфере электроэнергетики. В целом поездка оставила глубокие положительные впечатления и стала источником дополнительного профессионального опыта», – резюмирует Александр Ионов.

«Энергосистема Китая – самая крупная по установленной мощности. Взаимодействие с китайскими экспертами позволяет брать на вооружение их уникальный опыт развития энергосистемы, в том числе по управлению энергосистемой с большой долей ВИЭ», – комментирует Роман Калюжный.

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