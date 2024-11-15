Создание особой экономической зоны в Хакасии набирает обороты

4 часа назад
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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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В рамках рабочей командировки в Москву министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун встретился с председателем Алюминиевой Ассоциации Ириной Казовской и директором по развитию рынков ОК РУСАЛ Евгением Васильевым.

Целью встречи стало обсуждение создания правительством Хакасии Особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Развитие долины позволит не только обеспечить регион дополнительными новыми рабочими местами, но и увеличить вклад местной промышленности в экономику страны. Кроме того, создание новых предприятий станет драйвером развития действующих технологий, в том числе, и за счёт повышения конкуренции, будет способствовать развитию смежных отраслей, сельского хозяйства и туристической сферы республики.

В ходе встречи обсудили создание ОЭЗ с учетом экспертизы компаний-членов Алюминиевой Ассоциации, создание новых технологических цепочек, привлечение российских и зарубежных инвесторов и привлечение резидентов. Участникам ОЭЗ будет открыт прямой доступ к Саяногорскому алюминиевому заводу и к крупнейшему производителю фольги и упаковки в России – САЯНАЛу. Это откроет доступ к низкоуглеродному алюминию, позволит упростить логистику, снизить расходы на выпуск конечной продукции и создать оптимальные условия для развития алюминиевой промышленности и смежных отраслей.

Ирина Казовская предложила создать межведомственную рабочую группу для реализации проекта и задействовать потенциал компаний-членов Ассоциации, что соответствует задачам Плана Правительства по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности 2025 г. и созданию новых перерабатывающих производств.

В состав Алюминиевой Ассоциации входит более 150 компаний, а её деятельность направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных отраслей.

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
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