В Минэнерго состоялось заседание Правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения

Евгений Грабчак отметил, что майнинг криптовалюты может способствовать развитию энергосистемы, но он неприемлем в условиях локальных дефицитов и субсидированных тарифов.

В заседании также приняли участие представители регионов и предприятий энергетического комплекса.

«Минэнерго считает целесообразным запретить майнинг цифровой валюты в ряде регионов с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами в периоды прогнозируемого дефицита и территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию», – сообщили в Минэнерго.

Федеральными законами №221 ФЗ и №349 ФЗ предусматривается запрет майнинга в отдельных регионах или на территориях страны.

Окончательное решение принимается Правительством на основании предложений Минэнерго и глав регионов.

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