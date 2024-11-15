В ТПП РФ обсудили развитие физической инфраструктуры информационных технологий

Оборудование КЭАЗ широко применяется не только на подвижном составе, но и на объектах инфраструктуры, в том числе тяговых подстанциях метрополитена. С 2022 года нашими решениями оснастили 14 станций Большой кольцевой и других линий в столице. Только в этом году продукцию КЭАЗ использовали в ответственных низковольтных щитах станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов»...