Майнинг-хищение электроэнергии на 85 млн рублей пресекли «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» пресекли крупное майнинг-хищение электроэнергии.

В последние месяцы энергетики фиксировали резко возросший уровень потребления энергоресурса в центральной части города Назрани: рабочие группы на постоянной основе проводили комплексный аудит участка.

30 октября в ходе совместного рейда специалисты Назрановского участка городских электрических сетей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Ингушетия выявили незаконно подключенную к сети майнинговую ферму. Аппараты для получения криптовалюты разместили в отдельном помещении на закрытой территории. Ветхое и неприметное строение тщательно шумоизолировали. Оборудование для добычи цифровых активов обеспечили электроэнергией в обход прибора учета.

Кроме того, ранее потребителю был установлен трансформатор 160 кВА с максимальной договорной мощностью 145 киловатт-часов. Нарушители самовольно заменили энергообъект на более мощный – 630 кВА. Оборудование предусмотрительно огородили металлическим забором.

Энергетики составили акт о безучетном потреблении. Объем похищенного ресурса превысил 8,8 млн киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым энергопотреблением всего Джейрахского района. Ущерб, нанесенный компании, оценен почти в 85 млн рублей – сумме, достаточной для приобретения более 600 километров современного самонесущего изолированного провода для линий электропередачи 6-10 кВ.

Информацию о хищении специалисты готовят для передачи в правоохранительные органы республики.

Специалисты «Ингушэнерго» ведут активную работу по пресечению незаконного потребления ресурса майнинг-фермами. Платежи за использованную электроэнергию – в числе основных затрат при добыче цифровых активов, поэтому зачастую добытчики криптовалюты, пытаясь избежать расходов, прибегают к противоправным действиям.

«Подобные факты неизбежно отражаются на качестве электроснабжения, поскольку на линии электропередачи и трансформаторные подстанции ложится непредусмотренная нагрузка. Еще результаты деятельности «черных» майнеров – технологические нарушения и пожары на энергообъектах. Кроме того, отсутствие платы за потребленный энергоресурс тормозит модернизацию электросетевого комплекса. Именно поэтому мы уделяем повышенное внимание отработке данного направления», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» во всех регионах присутствия усилили работу по пресечению случаев неучтенного потребления энергоресурса. Мероприятия подразумевают комплекс мер, в числе которых контрольные съемы показаний счетчиков, рейдовые мероприятия, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности, разъяснительная работа с населением о персональной ответственности за воровство электроэнергии.