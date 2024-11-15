Правительство решило запретить майнинг на Северном Кавказе и в новых регионах

Правительство России определило перечень регионов, в которых уже с 1 декабря может быть запрещен майнинг криптовалют, узнал «Ъ». Тотальный запрет на период до 15 марта 2031 года предлагается ввести в десяти субъектах федерации, в числе которых — республики Северного Кавказа и вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В проекте протокола, который получил «Ъ», сказано, что с 1 декабря 2024-го по 15 марта 2025 года майнинг криптовалют будет запрещен в отдельных городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В последующие годы ограничения будут действовать в период пиковых нагрузок на энергосети — с 15 ноября по 15 марта вплоть до 2031 года.

Тотальный запрет предлагается ввести в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии—Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он будет установлен с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. Тогда же правительство установило лимит электропотребления для незарегистрированных майнеров 6 тыс. кВт•ч в месяц. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак сообщал, что в некоторых регионах майнинг будет запрещен в связи с энергодефицитом.