«Россети Московский регион» в подмосковной Рузе установили быструю зарядную станцию для электромобилей

15 нояб. 2024, 16:30:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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«Россети Московский регион» установили быструю элеткрозарядную станцию (ЭЗС) мощностью 150 кВт для электромобилей в г.о. Руза. Зарядка расположена на парковке на ул. Социалистическая. На данной ЭЗС одновременно смогут заряжаться два электромобиля. Станция оснащена разъемами как для авто отечественного производства, так и для китайских машин.

Проект по открытию сети зарядных станций реализуется компанией «Россети Московский регион» при поддержке Министерства энергетики Московской области. Благодаря его реализации, для владельцев электрокаров созданы возможности для загородных поездок на дальние расстояния. Более привлекательными стали путешествия в столичный регион и для водителей электромобилей из других городов России.

В 2024 году «Россети Московский регион» установит 56 ЭЗС на территории Подмосковья. Таким образом, общее количество ЭЗС компании в Подмосковье составит 223 штуки.

Если раньше компания ориентировались на магистрали, то теперь электрозарядные станции «Россети Московский регион» можно все чаще встретить в населенных пунктах Подмосковья. В этом году новые зарядные станции компании появятся в городских округах Солнечногорск, Домодедово, Шатура, Луховицы, Ступино, Воскресенск, Клин, Серебряные пруды и др.

Место для установки ЭЗС специалисты компании подбирают с особой тщательностью и в соответствии с требованиями. Такая работа проводится совместно с представителями муниципальных образований и Министерства энергетики Московской области. Так, рядом с электрозарядной станцией всегда есть удобный съезд с дороги и просторная парковка. ЭЗС устанавливают в местах с самым оживленным транспортным движением на тепловой карте.

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