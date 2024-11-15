В Московской области стартовала реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь»

На трассе М-1 «Беларусь» начались работы по реконструкции участка с 66-го по 84-й км в Одинцовском городском округе Подмосковья.



Проектом предусмотрено строительство дополнительных полос движения, возведение двух мостов через реки Нара и Капанка, а также четырех путепроводов на 68-м, 74-м, 78-м и 83-м км М-1 «Беларусь». Будут исключены пересечения транспортных потоков в одном уровне, а также обеспечена безопасность для пешеходов благодаря возведению шести надземных пешеходных путепроводов со специализированными устройствами для маломобильных групп населения.



Для комфортного проезда в темное время суток планируется устройство линий электроосвещения. В целях обеспечения безопасности движения специалисты установят барьерное ограждение. Кроме того, на реконструируемом участке намечено устройство площадки отдыха для автомобилистов. Для удобства жителей населенных пунктов, находящихся вблизи автодороги, будут установлены шумозащитные экраны.



Также для создания комфортных и безопасных условий проезда в рамках реконструкции предусмотрен монтаж оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Она позволит отслеживать ситуацию на дороге, фиксировать изменения погоды и заранее предупреждать водителей об изменениях дорожной обстановки.



Сейчас на объекте ведутся земляные работы, параллельно идет строительство дорожной одежды, а также устройство свай для мостов. Задействовано 573 человека и 311 единиц спецтехники.



Открыть проезд по обновленному участку планируется в конце 2026 года. Проведение реконструкции поможет значительно улучшить эксплуатационные характеристики дороги и повысить транспортную доступность как для жителей, так и для предприятий, расположенных на прилегающих к дороге территориях. Увеличится пропускная способность и скорость движения автомобилей, повысится безопасность в поездках.