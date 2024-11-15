Виталий Савельев: На заседании Правительственной комиссии по транспорту одобрен проект перечня автомобильных дорог опорной сети

Вице-премьер Виталий Савельев отметил, что перечень автомобильных дорог опорной сети утверждается распоряжением Минтранса России после одобрения двух правительственных комиссий: по транспорту и по региональному развитию. Проект перечня уже был одобрен на заседании правкомиссии по региональному развитию под председательством зампреда Правительства Марата Хуснуллина в сентябре 2024 года.

Протяжённость дорог опорной сети, включённых в перечень, составляет 140,5 тыс. км, в том числе федеральных – 66,2 тыс. км, региональных – 74,3 тыс. км.

«Одобрение проекта перечня автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автодорог, – значимый для развития транспортной системы страны шаг, который обеспечит взаимную синхронизацию планов развития инфраструктуры по видам опорных сетей в составе единой опорной транспортной сети», – сообщил Виталий Савельев.

В июле 2023 года были внесены изменения в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, которыми введено понятие опорной сети автомобильных дорог (Федеральный закон №374-ФЗ). Правительственным постановлением от 25 июня 2024 года №852 были утверждены критерии отнесения автомобильных дорог к опорной сети и Правила утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть.

В перечень вошли: