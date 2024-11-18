БИОТ 2024 пройдет 10-13 декабря в «Крокус Экспо»

Выставка-форум «Безопасность и охрана труда» переезжает в МВЦ «Крокус Экспо», расширяя границы возможностей для экспонентов, организаторов деловых мероприятий и посетителей.

В 2023 году свою продукцию на выставке представила 361 компания из 12 стран мира, а 31 873 экспертов и специалистов приняли участие в мероприятиях. Оба показателя стали рекордными для БИОТ и доказывают растущий спрос на участие и посещение мероприятий экосистемы БИОТ.

Это подтверждает и подготовка к БИОТ 2024, который должен традиционно пройти в декабре. Уже к началу лета экспоненты столкнулись с дефицитом площадей, а Дирекция БИОТ пошла на экстренные меры, отказывая целому ряду зарубежных производителей СИЗ из Юго-Восточной Азии, рвущихся на российский рынок, чтобы отечественные компании могли быть представлены в необходимом объеме на главной витрине отрасли.

Благодаря Распоряжению Президента РФ, который изменил формат работы московских выставочных площадок, БИОТ получил новый импульс к развитию.

Теперь с 10 по 13 декабря 2024 года в распоряжении выставки-форума, который поддерживается отдельным пунктом в Генеральном соглашении Российской трехсторонней комиссии, подписанном при участии Президента Российской Федерации В.В. Путина, самая технологичная, доступная, просторная выставочная площадка — МВЦ «Крокус Экспо».

А это значит, что экспозиция и деловая программа пройдут на совершенно другом, новом, более мощном и впечатляющем уровне. Традиционно в рамках деловой программы пройдет более 100 дискуссий, конференций, круглых столов, сессий, где обсудят самый широкий спектр актуальных проблем по обеспечению безопасных условий труда. На БИОТ соберется самый представительный состав участников из чиновников высшего звена, профессиональных и общественных союзов, глав ведущих предприятий-производителей, поставщиков и дистрибьютеров средств индивидуальной защиты, компаний, специализирующихся на охране труда, промышленной безопасности, медицине труда, отечественных и зарубежных экспертов.

По словам Владимира Котова, Президента Ассоциации «СИЗ»:

«Переезд в Крокус — это шаг вперед для экосистемы БИОТ. КРОКУС ЭКСПО является одной из самых современных выставочных площадок в России, она соответствует самым высоким стандартам проведения выставок и деловых мероприятий. Для экспонентов проведение БИОТ здесь — идеальная возможность представить свою продукцию широкой аудитории, а для посетителей — оценить и выбрать современные, инновационные решения по защите работников от производственных рисков, найти надежных поставщиков и подрядчиков».

Помимо масштабной экспозиции и насыщенной деловой программы участников БИОТ 2024 также ждет Молодежная программа: конкурс научно-исследовательских работ, творческий конкурс БИОТ АРТ и кейс-чемпионат БИОТОН. Здесь же пройдут Всероссийские соревнования «Оказание первой помощи пострадавшему», зона игровых решений, шоу-показы «Елка безопасности» и Медиафорум.

Как будет осуществляться этот апгрейд, какие возможности появляются у Вас – будем писать об этом совсем скоро, что называется, не переключайтесь! И обязательно получите бесплатный билет на мероприятия экосистемы БИОТ.

Организаторы БИОТ 2024: Минтруд России, РСПП, ФНПР, Ассоциация «СИЗ».

Партнеры БИОТ 2024: РУСАЛ, ОАО «РЖД» и Санкт-Петербургский Международный Форум труда.